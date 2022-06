Milan, Botman rimane il preferito per la difesa: i numeri stagionali del giocatore del Lille

MilanNews.it

Sven Botman è ormai da diverso tempo un pallino della dirigenza del Milan per rafforzare la difesa. Con l’addio ormai scontato di capitan Alessio Romagnoli, i rossoneri cercano un sostituto all’altezza che possa andare a rafforzare il reparto già composto da Fikayo Tomori, Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Botman sarebbe l’ideale per il Milan dato che è anche mancino di piede, come Romagnoli. Difensore roccioso e forte di testa, l’olandese è alto 195 centimetri, e nel Lille quest’anno ha giocato in totale 32 partite (2848 minuti) mettendo a segno anche 3 gol.