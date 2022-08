Milan, Brahim Diaz contro l'Atalanta può raggiungere le 60 presenze in Serie A

MilanNews.it

Sarà l'Atalanta la seconda avversaria in campionato del Milan, che domenica sera sarà ospite al Gewiss Stadium per la seconda giornata di Serie A. Contro i bergamaschi, il trequartista spagnolo Brahim Diaz potrebbe anche raggiungere le sessanta presenze assolute nel massimo campionato italiano. Il classe '99 ha già giocato 80 gare con la maglia del Milan, 59 delle quali proprio in Serie A dove ha segnato 8 reti e fornito 8 assist ai propri compagni di squadra.