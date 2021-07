Milan, Brahim Diaz è il primo spagnolo con la 10: i numeri di tutti gli altri connazionali

Brahim Diaz è ufficialmente ritornato al Milan. Il trequartista classe '99, dopo aver indossato la numero 21 nella passata stagione, sarà il primo spagnolo della storia rossonera a vestire la maglia numero 10. In precedenza erano stati dieci gli spagnoli a vestire la casacca rossonera in prima squadra prima del fantasista di Malaga. Tra questi ovviamente Samu Castillejo, oggi in rosa con la 7, la stessa indossata da Deulofeu nei primi sei mesi del 2017. Diego Lopez e Reina, i due portieri iberici passati per Milano, hanno vestito entrambi la numero 25, con l'ex Real Madrid che ha poi raccolto la numero 1.

Stesso numero anche per Didac Vila e Bojan, che hanno raccolto una pesante eredità prendendo la storica 22 di Kakà. Nei suoi quattro anni e mezzo a Milano invece, Suso ha sempre indossato la 8. Nessun cambio di numero nemmeno per Fernando Torres, proprietario della stregata 9 nel suo anno milanese, e di Javi Moreno, che nella stagione 2001-2002 ha indossato la 14. Tre numeri per due stagioni e mezzo per José Mari, che ha vestito rispettivamente la 41, la 11 e la 14.