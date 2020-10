Milan, buon allenamento da parte di Calhanoglu: domani mattina la lista dei convocati

L'allenamento serale del Milan è terminato, Hakan Calhanoglu ha svolto un buon lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pranzo sarà diramata la lista dei convocati ma le sensazioni sono positive, il turco dovrebbe giocare contro la Roma. Il tecnico sfrutterà anche l'allenamento di domani mattina per avere più certezze. In tal caso Brahim Diaz finirebbe in panchina. Pioli intenzionato a schierare la stessa formazione vista nel derby contro l'Inter.