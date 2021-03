Milan, buon compleanno a Rui Costa che compie 49 anni

Nato a Lisbona il 29 marzo 1972, Rui Manuel César Costa, noto semplicemente come Rui Costa, compie oggi 49 anni. Inizia la sua carriera in patria, per poi trasferirsi in Italia, nel 1994 alla Fiorentina e nel 2001 al Milan. Rui Costa è stato uno dei migliori trequartisti che hanno giocano a cavallo degli anni 2000. Grande visione di gioco e tecnica sopraffino, hanno fatto del portoghese un fantastico uomo assist. Al Milan, Rui Costa ha giocato in totale 192 partite segnando 11 gol. Il suo palmares con i rossoneri parla di: 1 scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea. La redazione di Milannews augura a Rui Costa i migliori auguri.

When it comes to pulling the strings, few did it better than today's birthday boy: Rui Costa!



Classe, eleganza e genio: tanti auguri a Rui Costa!

