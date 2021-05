Milan-Cagliari 0-0, la classifica: rossoneri a 76 punti, per la Champions si decide tutto all'ultima

Il Milan non riesce a sfruttare un match point importante contro il Cagliari: a San Siro termina 0-0. Poche emozioni e poche occasioni da gol, i rossoneri sentono troppo la pressione e non riescono a far male ai sardi già aritmeticamente salvi. Un punto inutile per la classifica, ora la qualificazione in Champions verrà decisa nella prossima giornata, l'ultima: di seguito il tabellone aggiornato.



Inter 88

Atalanta 78

Milan 76

Napoli 76

Juventus 75

Lazio 67*

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 43*

Bologna 40*

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 37

Torino 35*

Benevento 32

Crotone 22

Parma 20

* una partita in meno