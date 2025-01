Milan-Cagliari: assenti Loftus-Cheek, Okafor e Jovic

vedi letture

Per Milan-Cagliari di questa sera oltre a Florenzi e Chukwueze, infortunati, e Emerson, squalificato, sono assenti anche Loftus-Cheek, Jovic ed Okafor. Il forfait dell'inglese è stato annunciato ieri da Conceiçao in conferenza, per l'ex Chelsea una ricaduta al problema al flessore destro, mentre lo svizzero è in procinto di lasciare i rossoneri per trasferirsi in Germania al Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Jovic ancora out nonostante la pubalgia sembrasse superata.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Bennacer, Zeroli, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceiçao

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makombou, Felici; Viola; Piccoli. A disp.: Iliev, Sherri; Augello, Azzi, Wieteska; Deiola, Gaetano, Marin, Prati; Lapadula, Pavoletti. All.: Nicola.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.