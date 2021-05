Milan-Cagliari, Ibra a San Siro per supportare i compagni

Tra poco ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Cagliari e Zlatan Ibrahimovic, come già noto, non sarà della partita. A causa di un problema al ginocchio lo svedese salterà tutto il finale di stagione con i rossoneri, ma non perde comunque occasione per rimanere di fianco ai suoi compagni di squadra. Questa sera con i tre punti il Milan si qualificherebbe aritmeticamente in Champions League, e Ibra è a San Siro per incitare e caricare i compagni come già gli è capitato in altre occasioni durante questa stagione.