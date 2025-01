Milan-Cagliari, le statistiche più rilevanti del match di San Siro

Nadir Zortea è il difensore che ha segnato finora più gol in questa Serie A (quattro) - estendendo il dato ai cinque principali campionati europei, nessuno nel ruolo ha fatto meglio (quattro anche Willi Orbán, Lukas Kübler e Josko Gvardiol).

Il Milan ha pareggiato tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020.

Da inizio novembre solamente la Juventus (sei) ha pareggiato più partite del Milan in Serie A (cinque su nove totali – 3V, 1P).

Il Milan ha mancato il successo in entrambe le sfide stagionali contro il Cagliari in Serie A per la prima volta dal 1999/2000 (due pareggi anche in quel caso).

Elia Caprile ha effettuato 11 parate nel match contro il Milan: solamente Mads Hermansen del Leicester (13 vs Arsenal il 28 settembre 2024) ha compiuto più interventi in un singolo match in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

Tra i giocatori che non hanno fornito alcun assist in questo campionato, solamente Sebastiano Esposito e Lorenzo Lucca (sette ciascuno) hanno segnato più gol di Alvaro Morata (cinque).

Cinque degli ultimi sei gol realizzati da Alvaro Morata in Serie A sono arrivati in partite casalinghe. Lo spagnolo aveva realizzato tra le mura amiche soltanto due delle precedenti 11 marcature nella competizione.

Nadir Zortea ha segnato quattro gol in questa Serie A, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti cinque edizioni del torneo a cui ha preso parte.

Il Milan ha segnato in 28 delle ultime 29 partite contro il Cagliari in Serie A – a partire dalla stagione 2008/09, solamente contro la Lazio (29) i rossoneri contano più match con almeno una rete realizzata nel torneo.

Tra i giocatori italiani che hanno servito almeno tre assist in questo campionato, solamente Gaetano Oristanio (tre – settembre 2002) è più giovane di Mattia Felici (tre – aprile 2001).

Solo l’Atalanta (11) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Cagliari (10) nella Serie A 2024/25.

Il Milan ha subito almeno un gol in almeno due partite di fila in Serie A per la seconda volta in questo campionato, dopo averne incassati due i ciascuna delle prime tre giornate del torneo in corso.