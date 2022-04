Milan, Calabria in stagione ha giocato 2087 minuti: 27 per ora le presenze complessive

MilanNews.it

Come riportato da Transfermarkt, Davide Calabria in questa stagione ha giocato per ora 2087 minuti per un totale di 27 presenze complessive. Il terzino rossonero ha saltato diverse partite per problemi muscolari al polpaccio. Oltre a ciò per un periodo ha avuto anche il Covid. Stefano Pioli spera di riaverlo al massimo della forma per lo sprint finale.