Uno dei dati che preoccupa maggiormente l'ambiente rossonero sono i gol fatti da situazione da corner. Infatti, il Milan non ha segnato alcun gol da calcio d'angolo sui 46 totali ottenuti fino ad oggi in Serie A. Numeri da pelle d'oca.

Calci d'angolo ottenuti - 7 vs Bologna, 5 vs Crotone, 4 vs Spezia, 5 vs Inter, 7 vs Roma, 4 vs Udinese e 14 vs Hellas Verona.