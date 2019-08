Milan, Calha non segnava in campionato a San Siro da oltre un anno

Hakan Calhanoglu torna al gol a San Siro in campionato dopo oltre un anno. La rete siglata dal turco del Milan contro il Brescia è infatti la prima tra le mura amiche dopo il gol del 20 maggio 2018 alla Fiorentina. Nell'ultimo campionato infatti Calha, che col Milan nel 2019 ha sempre giocato, ha segnato soltanto in trasferta per quanto riguarda il campionato. In assoluto, l'ultima rete al Meazza è infatti del 29 novembre 2018, in Europa League contro il Dudelange.