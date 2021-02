Milan, Calhanoglu e Ibrahimovic sono i rossoneri che hanno calciato di più

Come riportato dal sito della Lega della Serie A, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, sono i due calciatori del Milan che calciano di più in campionato. Il turco ha tirato in porta 43 volte (di cui 20 nello specchio della porta avversaria), mentre lo svedese 42 volte (di cui 24 nello specchio della porta avversaria). In totale, Calhanoglu è al decimo posto di questo classifica, mentre Ibrahimovic al dodicesimo.