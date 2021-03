Milan, Calhanoglu in forma nella squadra della settimana di FIFA 21

La prestazione di Hakan Calhanoglu in nazionale contro l'Olanda non è passata inosservata: l'assist e il gran gol realizzato dal turco nelle qualificazioni mondiali gli è valso infatti un posto nella squadra della settimana di FIFA 21, videogame partner ufficiale del Milan, nella modalità Ultimate Team. La carta "In Forma" di Calhanoglu dal valore maggiorato di 84 sarà disponibile per un periodo di tempo limitato a partire da questa sera.