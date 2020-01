Milan, Calhanoglu nella top 10 dei migliori marcatori su punizione del decennio

Nonostante in rossonero non sia riuscito a dimostrare questa sua qualità, Hakan Calhanoglu è famoso in tutto il mondo per i suoi calci di punizione. Infatti, stando ad una classifica stilata da Sky Sport, il turco rientra nella top 10 dei migliori marcatori su calcio di punizione del decennio. Il numero 10 del Milan, con un passato nell'Amburgo e nel Bayer Leverkusen, ha messo a segno ben 12 gol su calcio piazzato in questo decennio, gol che gli valgono la sesta posizione in classifica.