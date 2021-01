Milan, Calhanoglu out contro il Cagliari: non salta una gara di campionato da 11 mesi

Hakan Calhanoglu non scenderà in campo questa sera contro il Cagliari in quanto è stato trovato positivo il Covid-19. Il giocatore turco non salta una gara di campionato del Milan da 11 mesi: l'ultima volta che il numero 10 milanista non ha giocato una partita di Serie A dei rossoneri risale infatti al 17 febbraio 2020 (Milan-Torino, fuori per un problema muscolare).