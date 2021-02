Milan: Calhanoglu re degli assist, ma Pioli punta anche su un Rebic ritrovato

Gli ultimi due gol di Milan-Crotone sono stati confezionati in settanta secondi da Calhanoglu e Rebic, due elementi di qualità che potrebbero diventare fondamentali nella corsa allo scudetto del Milan nella seconda parte della stagione. Il turco è tornato dopo quattro partite d’assenza a causa dal Covid (tre in campionato e una in Coppa Italia) e subito ha fornito due passaggi vincenti, salendo a quota 8 in serie A nella speciale classifica degli assist. Mentre il croato dopo aver superato un periodo difficile per la lussazione del gomito e poi per il Covid, ora si sta riproponendo come arma in più per l’attacco. Non è un caso che Rebic ha segnato tre gol nelle ultime due partite, proprio perché sta migliorando la sua condizione atletica. Paradossalmente sta ricalcando lo stesso andamento dell’anno scorso, quando nei primi sei mesi ebbe grandi difficoltà e nella seconda parete della stagione segnò dieci reti e divenne il capocannoniere della squadra. Ad oggi è ancora un po' indietro rispetto a Ibrahimovic, ha esattamente 10 gol in meno, ma la sua utilità non è soltanto in area di rigore ma nella costruzione della manovra e nel dare aiuto al centrocampo. Sia Rebic che il ritrovato Calhanolgu saranno importantissimi per la lotta allo scudetto e dopo aver battuto il Croton, c’è subito un’altra prova fondamentale contro lo Spezia da dover superare.