Milan, Calhanoglu torna carico dopo la Nazionale: la storia su Instagram

Dopo aver conquistato 7 punti in 3 partite con la Turchia, Hakan Calhanoglu torna al Milan carico per il finale di stagione. Il fantasista rossonero, in una storia apparsa sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Back in the business”. In questi 3 match, Calhanoglu ha segnato anche 2 reti, dando seguito a quello che di buono aveva fatto con il Milan nella sfida contro la Fiorentina. I rossoneri hanno bisogno del miglior Calhanoglu in queste ultime 10 sfide di campionato che restano da giocare. L’obiettivo Champions League è alla portata dei rossoneri, ma per raggiungerlo, c’è da fare un ultimo sforzo.