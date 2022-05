Milan, campionato vinto senza rigori a favore nelle ultime 16 partite di Serie A

MilanNews.it

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto con pieno merito lo scudetto 2021/2022. Nonostante i rossoneri non abbiano ricevuto nessun rigore a favore nelle ultime 16 sfide di campionato, se la sono sempre cavata e hanno sempre dato il massimo. L’ultimo penalty a favore del Milan risale al 17 gennaio (Milan-Spezia 1-2), e considerando anche la Coppa Italia, sono 19 le partite in cui il Diavolo non ne riceve uno. Ecco la classifica finale dei rigori a favore in questa Serie A:

Napoli 13 (10)

Fiorentina 12 (9)

Inter 11 (7)

Lazio 9 (7)

Roma 8 (6)

Milan 8 (5)

Hellas Verona 8 (7)

Sassuolo 7 (7)

Empoli 7 (7)

Genoa 7 (6)

Atalanta 6 (5)

Juventus 6 (5)

Torino 6 (6)

Salernitana 5 (4)

Venezia 5 (3)

Spezia 5 (3)

Bologna 5 (4)

Cagliari 4 (3)

Sampdoria 4 (2)

Udinese 4 (3)