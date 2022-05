Milan Campione d'Italia, anche il Verona si complimenta con i rossoneri

MilanNews.it

Anche il Verona, attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, si è complimentato con il Milan per la vittoria del diciannovesimo Scudetto della propria storia. Gli scaligeri, in particolare, hanno sottolineato come il titolo dei rossoneri sia un traguardo meritato raggiunto al termine di un campionato avvincente.