Milan Campione d'Italia, il messaggio di Emanuelson: "Congratulazioni per questa grande conquista"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Dopo il grande successo di ieri pomeriggio contro il Sassuolo, e il conseguente Scudetto, il diciannovesimo, conquistato dal Milan, sono tanti i messaggi arrivati da tanti ex rossoneri per congratularsi del Campionato conquistato. Anche Urby Emanuelson, anche lui nella rosa che vinse nella stagione 2010/11: "Dopo 11 anni siamo campioni congratulazioni al Milan per questa grande conquista".