Il Milan riparte da Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, i rossoneri si affidano allo svedese per provare a battere la Sampdoria e mettere pressione all’Inter, impegnata in serata sul difficile campo di Bologna. Già, perché Zlatan non vuole gettare la spugna: per lui il quarto posto non è un traguardo, Ibra vuole vincere e il suo apporto è stato pesantissimo per il Milan.