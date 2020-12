Nelle dieci presenze collezionato con la maglia del Milan in questi primi 4 mesi della stagione 2020/2021, Samu Castillejo è riuscito a dribblare i propri marcatori per ben 8 volte su 13. Dunque, la percentuale dei dribbling riusciti in Serie A, come ben riportato anche dal sito statistico di Kickest, si assesta intorno al 61,5%.