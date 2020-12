Continua il buon momento di forma di Brahim Diaz in Europa League. Al minuto 82 di Milan-Celtic lo spagnolo ha trovato la rete del definitivo 4-2 con un delizioso tocco sotto che non ha lasciato scampo al portiere. Per l'andaluso è il quarto gol in rossonero, il terzo in Europa e il secondo al Celtic dopo quello dell'andata.