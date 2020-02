Ibrahimovic e Rebic hanno instaurato un ottimo rapporto, non soltanto in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due parlano in croato e si trovano bene anche sul piano della personalità. Ante pare il partner perfetto per Zlatan: lo svagato Rafael Leao - un bel talento da coltivare per il futuro - ha perso terreno.