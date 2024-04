Milan, che magic moment: da marzo sei l'unica squadra a punteggio pieno

Il Milan continua a vincere e a macinare punti preziosi nel proprio percorso in Serie A, infatti quella contro il Lecce è stata la settima vittoria consecutiva dei rossoneri di Pioli tra Coppa e campionato. Un vero e proprio magic moment di questa squadra, che dopo i 3 punti conquistati ieri a San Siro hanno così stabilito un importante primato in ottica risultati.

Infatti, come riportato dal sito Opta, da inizio marzo, il Milan è l’unica squadra a punteggio pieno in Serie A: 15 punti in cinque partite per i rossoneri.