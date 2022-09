Milan, che tour de force ad ottobre: 8 gare in 30 giorni

MilanNews.it

Nel prossimo week-end, ci sarà la ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Da quel momento inizierà un vero e proprio tour de force per il Milan di Stefano Pioli che nel mese di ottobre sarà impegnato, tra Serie A e Champions League, in otto partite in 30 giorni. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.