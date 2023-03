Milan Club Diavoli Iblei, giornata per le famiglie rossonere: ospite Daniele Massaro

Nella giornata dedicata alle famiglie rossonere, il Milan Club Diavoli Iblei, rappresentato da Aurelio Barresi in qualità di Presidente, ringrazia l'amministrazione comunale tutta, rappresentata dal Sindaco Dr. Gallo e dagli Assessori Lamesa e Spada, per aver partecipato all'evento.

Durante la giornata con il brand ambassador Ac Milan, Daniele Massaro e il Presidente Nazionale AIMC, Pino Munafò, abbiamo donato un defibrillatore all'Istituto comprensivo "Vincenzo Messina" di Palazzolo Acreide.

Si ringraziano gli sponsor, i soci del club, tutti i partecipanti e l'amministrazione comunale per aver permesso di mettere a disposizione della comunità iblea questo dispositivo salvavita (nella speranza di non doverlo mai usare).

Un grazie di cuore, dal direttivo Milan club Diavoli Iblei