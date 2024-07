Milan Club Lamezia Terme e Sambiase, donate tre sedie job all'associazione "Il Girasole" per facilitare la fruizione della spiaggia

I Milan Club sparsi per l'Italia condividono tutti la grande passione per i colori rossoneri, ma non solo: si fondano tutti su valori importanti come rispetto, educazione e soprattutto solidarietà. Ne hanno dato ulteriore esempio il Milan Club Andrea Pazzagli Lamezia Terme diretto da Francesco Grandinetti e dal Milan Club Sambiase “Gianfranco Amato” guidato da Bruno Tropea con la loro donazione, all'associazione "Il Girasole" di Lamezia Terme, di tre sedie job, per consentire alle persone con disabilità di usufruire della spiaggia con sicurezza e comodità.

La donazione è avvenuta sulla spiaggia del lido "Il Turrazzo" di Gizzeria, base operativa dell'associazione "Il Girasole" per l'organizzazione del campo estivo da tre anni a questa parte. Presenti alla consegna i rappresentanti del direttivo dei due Milan Club, l’imprenditore De Fazio, gli amici e i volontari del sodalizio che da oltre trent’anni è punto di riferimento per le famiglie di tante persone con disabilità che hanno scelto di condividere e affrontare quotidianamente le sfide dell’inclusione e dei diritti.

La presidente dell'associazione "Il Girasole" Rosanna Durante ha ringraziato in modo sentito: "È un momento di gioia non solo per il dono che ci viene consegnato, che migliorerà ancora di più l’esperienza del campo estivo dei nostri ragazzi, che da tre anni in questo luogo possono godere di passerelle ad hoc e di servizi che vanno incontro alle esigenze delle famiglie, ma soprattutto perché è un segnale di sinergia e di attenzione concreta alle fragilità da parte di altre realtà della nostra città. Questo è, da oltre trent’anni, lo spirito del Girasole: nessuno basta a sé stesso, una società inclusiva e solidale si costruisce insieme”, le dichiarazioni riportate da lametino.it.