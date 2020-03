Contro il Genoa ci sarà anche Gianluigi Donnarumma. Lo riporta il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sul Milan in vista della gara contro i rossoblù. Gigio non era stato convocato per la sfida di Coppa Italia con la Juventus, ma solo per precauzione. Il portiere rossonero, dunque, dovrebbe essere a disposizione di Pioli per domenica.