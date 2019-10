Milan, collaborazione con CAFE nell'ambito "San Siro per Tutti"

In collaborazione con CAFE (Center for Access to Football in Europe), nell'ambito del programma di CSR "San Siro per Tutti", il Milan ha organizzato presso Casa Milan due giornate di formazione per il Team che effettua il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi rossoneri non vedenti o ipovedenti.

Durante ogni partita casalinga del Milan, infatti, due professionisti di Radiorossonera, attraverso un segnale radio con frequenza dedicata, descrivono ai nostri tifosi tutte le fasi di gioco e ogni elemento che contribuisce a creare la magica atmosfera che si vive a San Siro.

Il kick off di questa iniziativa è stato durante Milan-Frosinone della passata stagione, alla presenza del nostro CEO Ivan Gazidis.

Partner di questo progetto di inclusione del Milan è l'Istituto dei Ciechi di Milano, riferimento assoluto per non vedenti e ipovedenti in Italia, sia dal punto di vista dell'assistenza che della ricerca.