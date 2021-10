Milan, colpo in allenamento per Rebic ma dovrebbe farcela per domani

Durante la fase finale dell'allenamento odierno Ante Rebic ha lasciato il campo anzitempo a causa di un colpo ricevuto: il croato ha abbandonato la sessione a scopo preventivo, ma non dovrebbe esserci nessun problema particolare.

Nella mattinata di domani Ante effettuerà un provino per dissipare ogni dubbio sulle sue condizioni, ma da quello che risulta dovrebbe scendere in campo contro l'Hellas Verona. Nell'ipotesi in cui non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Rafael Leao.