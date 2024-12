Milan come Nantes? Conceiçao: "Il periodo è lo stesso, ma il resto è tutto diverso, come la pressione"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione Sergio Conceiçao, neo allenatore del Milan, ha spiegato delle analogie, differenze e difficoltà che potrà riscontrare nel guidare il Milan rispetto a quelle che ebbe quando venne ingaggiato dal Nantes, squadra che riuscì a portare fuori dalla zona retrocessione fino al 6 posto in Ligue 1:

"Sono situazioni diverse. Il periodo è lo stesso, è vero, è stato un grandissimo lavoro lì in Francia, dove la rosa era diversa, l'ambiente diverso, tutto. È vero la situazione somiglia ma non è la stessa cosa, perché la pressione è diversa. Questa pressione, quest'ambiente deve darci una carica in più, non il contrario. Bisogna prendere questo con responsabilità, lavorare al massimo, umili, sappiamo che abbiamo un lavoro difficile davanti ma molto fiduciosi per quello che viene".