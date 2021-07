Milan, comincia oggi la stagione 2021-2022 con il raduno a Milanello: i dettagli

Il 23 maggio, giorno dello 0-2 all'Atalanta e della matematica qualificazione alla Champions League, sembra lontanissimo. E siamo già all'alba della stagione 2021-2022 per il Milan: oggi, infatti, comincia il raduno dei rossoneri a Milanello con il primo allenamento nel pomeriggio.

Saranno presenti diversi giocatori della Prima Squadra, compreso l'infortunato Ibrahimovic, gli ultimi confermati ufficialmente (come Tomori) e coloro che non sono stati impegnati con le nazionali (come Theo, Bennacer, Romagnoli e Calabria); mancheranno tutti coloro che hanno giocato Euro2020 (Maignan, Kjaer e Rebic rientreranno il 26 luglio) e i calciatori prossimamente impegnati alle Olimpiadi (Kessie e Kalulu).

Come riportato da acmilan.com, l'apertura dei lavori sarà anticipata dalle parole dell'allenatore della Prima Squadra Stefano Pioli: alle ore 14.00, in diretta su Milan TV, sul canale Youtube e sull'App ufficiale, il tecnico del Milan risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti, iniziando a tracciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A e l'atteso ritorno in Champions League. I palloni da calcio torneranno a rotolare a Milanello poco più tardi, per la seduta che darà l'avvio alla stagione sportiva 2021/2022. Milan TV, l'App ed il canale Twitch garantiranno ampia copertura al rientro dei calciatori dopo le vacanze estive, per vivere da vicino l'atmosfera della ripresa su tutte le piattaforme rossonere.