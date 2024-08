Milan, con Emerson Royal sono terminati gli slot extracomunitari per questa stagione

Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal, arrivati quasi a metà agosto il Milan ha scelto in via definitiva come occupare i due slot per giocatori extracomunitari concessi ogni anno dall FIGC. Pavlovic è ufficiale, Royal lo sarà presto: il brasiliano arriva dal Tottenham per circa 15 milioni di euro e domani sera sarà a Milano, con le visite mediche previste per la giornata di lunedì.

A differenza delle stagioni passate, quando il numero di giocatori extracomunitari registrabili dipendeva dal numero di Extra-EU già in rosa e/o dalle cessioni all'estero, quest'anno la FIGC ha deciso che tutte le squadre, anno per anno, hanno a disposizione due slot per acquistare giocatori con passaporto non comunitario.