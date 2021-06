Milan, con il riscatto di Tomori rimane solo uno slot per giocatori extra-EU

Con il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, il difensore era arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, il Milan ha occupato uno dei due slot disponibili per la registrazione di giocatori extracomunitari in questa sessione di calciomercato. Dall'ufficialità della Brexit infatti anche i calciatori inglesi vengono considerati come extra-EU.