Manca meno di una settimana a Roma-Milan, gara valida per la nona giornata di campionato. Il match evoca ricordi molto positivo per Piatek, siccome proprio contro la Roma siglò la sua prima rete rossonera in campionato, su assist di Paquetà. Ora l'attaccante polacco, dopo un periodo buio, è tornato al gol su azione, contro il Lecce, che mancava da tanto tempo.