Con Zlatan Ibrahimovic in campo, scrive Opta, il Milan ha guadagnato 2.1 punti di media in questa Serie A (in 17 match), senza lo svedese la media punti dei rossoneri rimane esattamente la stessa (2.1 punti in 13 gare). Nello scorso campionato, invece, con il classe ‘81 in campo i rossoneri viaggiavano a 2.1 punti di media, che senza di lui si abbassava a 1.4.