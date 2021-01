Milan, con Tomori schierata quasi la totalità della rosa in questa stagione: 27 giocatori su 28

Guardando a dati e statistiche di questa stagione si può sottolineare l'alternanza, volontaria e talvolte obbligata, dei giocatori rossoneri nelle formazioni schierate. Con i minuti giocati da Tomori questa sera con l'Interi, in particolare, sono 27 (su 28 totali della lista ufficiale) i giocatori della rosa rossonera, schierati almeno una volta in questa stagione. A questi si aggiungono anche i minuti di Olzer. Un numero incredibile che sottolinea l'importanza dei calciatori del Milan in questa annata. L'unico giocatore non schierato in partite ufficiali è Antonio Donnarumma.