Milan, Conti attende di capire il suo futuro

Andrea Conti attende di capire il suo futuro. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul terzino rossonero, il quale, per il momento, si allena con serietà e regolarità a Milanello, ben consapevole, però, che il Milan non punterà su di lui (i rossoneri stanno cercando proprio un esterno destro). Discorso simile per Mattia Caldara, che ha alcune proposte dalla Serie A (Venezia in primis).