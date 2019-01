Andrea Conti sarà titolare domani sera contro la Sampdoria, ma, dopo quasi un anno e mezzo fuori, non può avere i 90' nelle gambe: per questo motivo, come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è probabile che l'ex Atalanta venga sostituito a gara in corso da Ignazio Abate (Calabria è squalificato).