Milan, continua la striscia da imbattuti contro il Torino a San Siro in Serie A

Il Milan è imbattuto da 29 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 9N) e in generale, solo contro l'Hellas Verona (32) i rossoneri hanno registrato una striscia di risultati utili interni consecutivi più lunga nella competizione (29 anche contro la Lazio tra febbraio 1991 e aprile 2019). Ieri la squadra di Fonseca è riuscita ad evitare la sconfitta in extremis grazie ai gol di Morata ed Okafor negli ultimi minuti del match.