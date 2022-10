Milan, contro il Chelsea un solo italiano titolare: non succedeva dal settembre 2021

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima sconfitta stagionale in Champions League per il Milan, battuto per 3-0 dal Chelsea a Stamford Bridge. Nella sfida contro i Blues l'unico italiano titolare in campo è stato Sandro Tonali. Una così bassa rappresentanza italiana in Champions League si è registrata solo una volta soltanto nel settembre 2021, quando contro il Liverpool l'unico azzurro titolare per il Milan fu Calabria.