Milan, contro il Napoli altro errore di Di Paolo al VAR: il precedente

Dopo il gol regolare tolto ieri sera contro il Napoli, stanno diventando ormai tanti, troppi gli episodi arbitrali a sfavore del Milan in questo campionato. C’è però una curiosità che abbiamo notato, ed è la seguente: Aleandro di Paolo, ieri sera al VAR per Milan-Napoli, era nella medesima postazione anche nelle partite contro Verona (quest’anno) e Benevento (l’anno scorso). Di Paolo in Benevento-Milan richiamò al VAR l’arbitro Fabrizio Pasqua per espellere Sandro Tonali dopo che il centrocampista rossonero aveva commesso un semplice fallo a metà campo da cartellino giallo. Sempre Pasqua poi, in Milan-Napoli della passata stagione finito 0-1 per i partenopei, non diede il rigore, netto, su Theo Hernandez. In Milan-Verona di quest’anno, come detto, Di Paolo era al VAR e non richiamò il direttore di gara Alessandro Prontera alla revisione dell’episodio Nikola Kalinic-Alessio Romagnoli. Prontera fischia il rigore ma è Kalinic che fa fallo sul capitano milanista. Di Paolo fa finta di niente e avalla il rigore.