Milan, contro il Torino all'andata i rossoneri vinsero 2-0

Il 9 gennaio di quest’anno si è giocata la gara d’andata fra il Milan e il Torino a San Siro. Il risultato finale è stato di 2-0, con le reti, entrambe nel primo tempo, di Rafael Leao e Franck Kessie. Quel Torino era ancora allenato da Marco Giampaolo ed era in profonda crisi. Con l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina, il Torino si è rimesso in carreggiata ed attualmente è in una situazione di classifica abbastanza tranquilla. Il Milan cercherà i 3 punti per continuare a viaggiare verso la Champions League.