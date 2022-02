Milan, contro l'Udinese occhio al pericolo Beto

La sfida di andata fra Milan e Udinese giocata in Friuli lo scorso 11 dicembre è terminata con il punteggio di 1-1. I rossoneri di Stefano Pioli andarono sotto con un gol di Beto ed evitarono la sconfitta solo al 92esimo grazie a una magia di Ibrahimovic. Ibra questa volta non ci sarà, mentre Beto sì. Proprio l’attaccante ex Portimonense è lo spauracchio numero 1 per la difesa del Diavolo. I suoi 194 centimetri possono mettere in grande difficoltà la retroguardia del Milan, priva di un colosso forte fisicamente come Kjaer. Bisogna dire però che lo stesso Beto è un po’ appannato ultimamente dato che non va in gol da 5 partite e che nelle ultime 7 ha segnato un solo gol, nel match perso dai bianconeri 2-6 contro l’Atalanta.