Contro la Lazio, con Ibrahimovic ancora ai box per infortunio e Rebic non al top della forma, sarà ancora Giroud a guidare l'attacco del Milan. Ma attenzione al giovane Lazetic. Come riporta Tuttosport, l'attaccante serbo si sta ambientando in maniera molto veloce negli schemi rossoneri e potrebbe trovare spazio in Coppa Italia, ovviamente non dal primo minuto.