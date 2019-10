Milan, contro la Roma torna Calabria: può bilanciare la spinta a sinistra di Hernandez

Dopo aver scontato la giornata di squalifica contro il Lecce, Davide Calabria è pronto a tornare in campo domenica in casa della Roma: secondo repubblica.it, il suo recupero potrebbe essere molto importante per Stefano Pioli in quanto il giovane terzino può dare più copertura rispetto a Conti e lasciare Theo Hernandez più libero di attaccare sull'altra fascia.