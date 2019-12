Milan, contro la Sampdoria la prima partita del 2020

La prima partita del nuovo anno a San Siro. Nei prossimi giorni il Milan riprende gli allenamenti dopo la sosta natalizia e il pensiero corre alla sfida di lunedì 6 gennaio alle 15.00 a San Siro contro la Sampdoria. Il Milan e l'Epifania: tutto sommato il rapporto è buono. L'ultimo precedente risale al 6 gennaio 2018: il gol di Bonucci e la vittoria sul Crotone danno il via ad un periodo molto buono per i rossoneri che durerà fino all'inizio del mese di aprile.



Un anno prima, sempre esordio a San Siro e sempre vittoria per 1-0, anche se la rete di Carlos Bacca nel finale di gara contro il Cagliari risale all'8 gennaio, due giorni dopo la festività del 6 gennaio.



Le eccezioni che confermano la regola sono le due sconfitte datate 6 gennaio del 2015 contro il Sassuolo (il Milan era passato in vantaggio) e del 2016 contro il Bologna, quando i rossoneri avevano creato occasioni per tutta la partita. Non a caso, nei due anni precedenti erano arrivate altrettante vittorie: 2-1 sul Siena a San Siro nel giorno dell'Epifania del 2013 e 3-0 sull'Atalanta (ultima vittoria rossonera in casa sui bergamaschi fino ad oggi, con Allegri in panchina) il 6 gennaio 2014.



Negli ultimi 10 anni, il 6 gennaio più ricco di gol è stato quello del 2010: Milan-Genoa 5-2, con doppietta di Borriello e reti di Ronaldinho, Huntelaar e Thiago Silva.