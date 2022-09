Milan, contro la Sampdoria primo gol stagionale di Messias

MilanNews.it

Nella sfida sul campo della Sampdoria, il primo gol del Milan è stato segnato da Junior Messias, bravo a battere Audero con un sinistro rasoterra. Per l'attaccante esterno brasiliano, che in estate è stato riscatto dal Crotone, si tratta della prima rete in questa stagione contando tutte le competizioni (Serie A e Champions League).